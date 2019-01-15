Bingöl'de Eğitime Kar Engeli
2 saat önce
Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Bingöl
'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilde olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde okulların yarın tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:47 Kaynak: AA
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