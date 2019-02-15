Bingöl'de Eğitime Kar Engeli

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle merkez ve bağlı köyler ile 5 ilçede okullar bugün öğleden sonra tatil edildi.

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle merkez ve bağlı köyler ile 5 ilçede okullar bugün öğleden sonra tatil edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı nedeniyle merkez ve bağlı köyler ile Adaklı, Genç, Karlıova, Solhan ve Yedisu ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında bugün öğleden sonra eğitime ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile çalışanların da ayrı sürede idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı

Mustafa Sandal'ın Sevgilisi Melis Sütşurup'tan Aşk Dolu Paylaşım Geldi

Bayram İkramiyeleri ve Bakım Desteğiyle Emekliler Çifte Kazanç Sağlayacak

Müge Anlı "Hayatımın En Zor Programı" Deyip Cesedin Tandırda Yakıldığı Cinayetin Detaylarını Anlattı