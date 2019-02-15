Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Eğitime Kar Engeli

Bingöl'de Eğitime Kar Engeli

47 dakika önce

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle merkez ve bağlı köyler ile 5 ilçede okullar bugün öğleden sonra tatil edildi.

Bingöl'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Bingöl'de kar yağışı nedeniyle merkez ve bağlı köyler ile 5 ilçede okullar bugün öğleden sonra tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı nedeniyle merkez ve bağlı köyler ile Adaklı, Genç, Karlıova, Solhan ve Yedisu ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında bugün öğleden sonra eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile çalışanların da ayrı sürede idari izinli sayılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:58 Kaynak: AA

Genç, Adaklı, Bingöl, Güncel
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