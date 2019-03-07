Bingöl'de Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar nedeniyle okullarda öğleden sonra eğitime ara verildi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar nedeniyle okullarda öğleden sonra eğitime ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların öğleden sonra tatil edildiği duyuruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:32 Kaynak: AA
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