Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Eğitime Kar Engeli

Bingöl'de Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar nedeniyle okullarda öğleden sonra eğitime ara verildi.

Bingöl'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar nedeniyle okullarda öğleden sonra eğitime ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların öğleden sonra tatil edildiği duyuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:32 Kaynak: AA

Karlıova, Bingöl, Güncel
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