Bingöl'de eğitime 'kar' engeli - Son Dakika
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Bingöl'de eğitime 'kar' engeli

18.03.2022 09:47
Bingöl'de eğitime 'kar' engeli

BİNGÖL'de, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün için ara verildi.

BİNGÖL'de, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün için ara verildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada; yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbir amacıyla il merkezi ve tüm ilçelerdeki eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.


Bingöl'de eğitime 'kar' engeli
Bingöl'de eğitime 'kar' engeli
Bingöl'de eğitime 'kar' engeli
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Bingöl Valiliği, Rehabilitasyon, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bingöl'de eğitime 'kar' engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de eğitime 'kar' engeli - Son Dakika
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