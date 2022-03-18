Bingöl'de eğitime 'kar' engeli - Son Dakika

BİNGÖL'de, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün için ara verildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada; yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbir amacıyla il merkezi ve tüm ilçelerdeki eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.