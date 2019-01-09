Bingöl'de Eğitime Kar Engelli
1 saat önce
Bingöl'de, aşırı buzlanma ve kar nedeniyle merkez ve 6 ilçede eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Bingöl
'de, aşırı buzlanma ve kar nedeniyle merkez ve 6 ilçede eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, aşırı buzlanma ve yoğun kar yağışının neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ile Adaklı
, Karlıova
, Kiğı, Solhan
, Yayladere
ve Yedisu
ilçelerindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi. Genç
ilçesinde de taşımalı eğitim kapsamındaki okulların yarın tatil edildiği ifade edilen açıklamada, kamuda görev yapan engelli ve hamile çalışanların da yarın idari izinli sayılacağı aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:25 Kaynak: AA
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