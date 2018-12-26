Bingöl'de Eğitime 'Kar' Tatili
1 saat önce
BİNGÖL'de, yoğun kar ve tipi nedeniyle 4 ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar ile il merkezi ve Yayladere ilçesindeki taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
BİNGÖL'de, yoğun kar ve tipi nedeniyle 4 ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar ile il merkezi ve Yayladere
ilçesindeki taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Bingöl Valiliği
, Karlıova
, Adaklı
, Kiğı ve Yedisu
ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile kent merkezi ve Yayladere ilçesinde taşımalı eğitimin yapıldığı okullarda eğitime yarın ara verildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Karlıova, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçelerimizde tüm ilk ve orta dereceli okullarda, il merkezi ve Yayladere ilçelerimizde ise eğitim ve öğretime taşımalı katılan öğrencilerimiz için 27 Aralık
2018 Perşembe günü 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir." - Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:24 Kaynak: DHA
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