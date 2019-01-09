Bingöl'de Eğitime Kar Tatili
7 dakika önce
Bingöl'de eğitime kar tatiliBİNGÖL - Bingöl Valiliği, merkez ve 6 ilçede olumsuz hava koşullarından dolayı eğitime 1 gün, Genç ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildiğini bildirdi.
Bingöl
'de eğitime kar tatili
BİNGÖL - Bingöl Valiliği
, merkez ve 6 ilçede olumsuz hava koşullarından dolayı eğitime 1 gün, Genç
ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildiğini bildirdi.
Valilik, Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime 10 Ocak Perşembe günü ara verildiğini açıklandı.
Açıklamada, "Aşırı buzlanma ve yoğun karın oluşturduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle Genç ilçemizde taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerimiz için ve taşıma merkezi okullarımızda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise tüm okullarımızda 10.01.2019 Perşembe günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:54 Kaynak: İHA
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