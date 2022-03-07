Bingöl'de ekipler 2 ayda doğaya 25 ton yem bıraktı - Son Dakika
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Bingöl'de ekipler 2 ayda doğaya 25 ton yem bıraktı

07.03.2022 12:50

Bingöl'de ekipler 2 ayda doğaya 25 ton yem bıraktıBİNGÖL Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, doğaya son 2 ay içinde 25 ton yem bıraktı.

Bingöl'de ekipler 2 ayda doğaya 25 ton yem bıraktı

BİNGÖL Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, doğaya son 2 ay içinde 25 ton yem bıraktı.

Bingöl genelinde çetin ve sert geçen kış ayları nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatını yemleme çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kırsal alanda kış aylarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yem bırakan ekipler, ocak ve şubat aylarında doğaya yonca, ot, buğday ve pazar artıkları dahil toplamda 25 ton yem bıraktı.

Ekiplerin, soğuklar bitene kadar yemleme çalışmalarını süreceği bildirildi.

Bingöl'de ekipler 2 ayda doğaya 25 ton yem bıraktı
Bingöl'de ekipler 2 ayda doğaya 25 ton yem bıraktı
Bingöl'de ekipler 2 ayda doğaya 25 ton yem bıraktı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bingöl'de ekipler 2 ayda doğaya 25 ton yem bıraktı - Son Dakika


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