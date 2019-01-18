Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Ekipler 3 Hasta İçin Seferber Oldu

Bingöl'de Ekipler 3 Hasta İçin Seferber Oldu

1 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan bazı köylerde rahatsızlanan ikisi çocuk 3 kişi UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin çabası ile hastaneye ulaştırıldı.

Bingöl'de Ekipler 3 Hasta İçin Seferber Oldu, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan bazı köylerde rahatsızlanan ikisi çocuk 3 kişi UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin çabası ile hastaneye ulaştırıldı.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerce çalışma yürütülürken gelen ihbarlar doğrultusunda hastaların da hastanelere ulaştırılmasına çalışılıyor.

Bu kapsamda Bingöl'de gece saatlerinde UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerince 3 hasta, yolu karla kaplı köylerden alınarak hastanelere kaldırıldı.

Valilik koordinesinde çalışmalarını yürüten İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine gelen ihbar üzerine Karlıova ilçesine bağlı Kaşıkçı Boncukgöze köyünde yüksek ateşi olan 1 yaşındaki Ravza Kalkan, Boncukgöze köyünden ateşi yükselen 3 yaşındaki Zeynep Nalbant ve Bahçeköy köyünden prostat kanseri Cuma Karahan (80), ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu Karlıova Devlet Hastanesine yetiştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:58 Kaynak: AA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Bingöl, 3. Sayfa
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