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Ekipler 50 yaşındaki hasta için seferber oldu - Son Dakika

Ekipler 50 yaşındaki hasta için seferber oldu

10.02.2022 21:16

Ekipler 50 yaşındaki hasta için seferber oldu Bingöl'de AFAD, UMKE ve İl Özel İdare ekipleri, kar nedeniyle ulaşımın olmadığı mezradaki 50 yaşında olan hasta için seferber oldu.

Ekipler 50 yaşındaki hasta için seferber oldu

BİNGÖL - Bingöl'de AFAD, UMKE ve İl Özel İdare ekipleri, kar nedeniyle ulaşımın olmadığı mezradaki 50 yaşında olan hasta için seferber oldu. Ekipler, 7 saatlik çalışmanın ardından hastayı hastaneye ulaştırdı.

Bingöl'de devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Genç ilçesine bağlı Bayırlı köyü Küçük mezrada ikamet eden Derdiye Oba(50), kısa bir süre önce geçirdiği ameliyat nedeniyle rahatsızlandı. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın kapandığı mezrada mahsur kalınca, aile durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Mezradaki hastaya ulaşmak için AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde UMKE ve İl Özel idaresi ekipleri seferber oldu. Ekipler yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından hasta kadını Bingöl Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

Hasta burada tedavi altına alınırken, hasta yakınları da ekiplere teşekkür etti.

Ekipler 50 yaşındaki hasta için seferber oldu
Ekipler 50 yaşındaki hasta için seferber oldu
Ekipler 50 yaşındaki hasta için seferber oldu
Ekipler 50 yaşındaki hasta için seferber oldu
Ekipler 50 yaşındaki hasta için seferber oldu
Ekipler 50 yaşındaki hasta için seferber oldu
Ekipler 50 yaşındaki hasta için seferber oldu
Ekipler 50 yaşındaki hasta için seferber oldu

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Bingöl, AFAD, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ekipler 50 yaşındaki hasta için seferber oldu - Son Dakika


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