Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Ekipler 6 Hasta İçin Seferber Oldu

Bingöl'de Ekipler 6 Hasta İçin Seferber Oldu

1 saat önce

Bingöl'de yolu kar nedeniyle kapanan merkez ve Karlıova ilçesine bağlı bazı köylerde rahatsızlanan 6 kişi AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin çabası ile hastaneye ulaştırıldı.

Bingöl'de yolu kar nedeniyle kapanan merkez ve Karlıova ilçesine bağlı bazı köylerde rahatsızlanan 6 kişi AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin çabası ile hastaneye ulaştırıldı.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar Bingöl'de yaşamı olumsuz etkiledi.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerce çalışma yürütülürken gelen ihbarlar doğrultusunda hastaların da hastanelere ulaştırılmasına çalışılıyor.

Bu kapsamda Bingöl'de 24 saatte AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerince 6 hasta yolu karla kaplı köylerden alınarak hastanelere kaldırıldı.

Valilik koordinesinde çalışmalarını yürüten İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine gelen ihbar üzerine Karlıova ilçesine bağlı Karlıca köyünde solunum sıkıntısı yaşayan 75 yaşındaki Fatime Kaçar, Yiğitler köyü mezrasında rahatsızlanan 54 yaşındaki Ahmet Asyılı, hamile Çimen Altaş (21) ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu Bingöl Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Merkeze bağlı Kurudere köyünün Kadran mezrası, Çavuşlar köyünün Şahalan mezrası, Gökçeli köyünün Havar mezrasında rahatsızlanan 3 hasta da AFAD ve sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:09 Kaynak: AA

AFAD, Bingöl, 3. Sayfa
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