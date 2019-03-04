Bingöl'de Ekipler Hamile Kadın İçin Seferber Oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki köyde düşük tehlikesi olan hamile kadın, ekiplerin 6 saat süren çabası ile hastaneye yetiştirildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki köyde düşük tehlikesi olan hamile kadın, ekiplerin 6 saat süren çabası ile hastaneye yetiştirildi.



Kar nedeniyle yolu kapanan Yeniköy köyünde oturan ve düşük tehlikesi bulunan 9 haftalık hamile Gülten Ogul'un (32) yakınları İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinden yardım talebinde bulundu.



Bunun üzerine köye yönlendirilen UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri, 6 saat süren çaba sonucu hastayı Karlıova Devlet Hastanesine ulaştırmayı başardı.

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