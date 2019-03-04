Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Ekipler Hamile Kadın İçin Seferber Oldu

Bingöl'de Ekipler Hamile Kadın İçin Seferber Oldu

1 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki köyde düşük tehlikesi olan hamile kadın, ekiplerin 6 saat süren çabası ile hastaneye yetiştirildi.

Bingöl'de Ekipler Hamile Kadın İçin Seferber Oldu, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki köyde düşük tehlikesi olan hamile kadın, ekiplerin 6 saat süren çabası ile hastaneye yetiştirildi.

Kar nedeniyle yolu kapanan Yeniköy köyünde oturan ve düşük tehlikesi bulunan 9 haftalık hamile Gülten Ogul'un (32) yakınları İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinden yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine köye yönlendirilen UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri, 6 saat süren çaba sonucu hastayı Karlıova Devlet Hastanesine ulaştırmayı başardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:29 Kaynak: AA

Karlıova, Bingöl, Güncel
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