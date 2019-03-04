Bingöl'de Ekipler Hamile Kadın İçin Seferber Oldu
1 saat önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki köyde düşük tehlikesi olan hamile kadın, ekiplerin 6 saat süren çabası ile hastaneye yetiştirildi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki köyde düşük tehlikesi olan hamile kadın, ekiplerin 6 saat süren çabası ile hastaneye yetiştirildi.
Kar nedeniyle yolu kapanan Yeniköy köyünde oturan ve düşük tehlikesi bulunan 9 haftalık hamile Gülten Ogul'un (32) yakınları İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinden yardım talebinde bulundu.
Bunun üzerine köye yönlendirilen UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri, 6 saat süren çaba sonucu hastayı Karlıova Devlet Hastanesine ulaştırmayı başardı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:29 Kaynak: AA
"Ay Lav Yu" Filmi Gaziantep'te Gerçek Oldu
Sahte İcra Müdürü Gerçek İcra Müdürünü Bile Dolandırdı
Kılıçdaroğlu, "Alırsak" Diyen Başkan Adayına Müdahale Etti: Alacaksınız
Şubat'ta Fiyatı En Çok Düşen Gıda Ürünü Domates Oldu! İşte Tanzim Satışların Enflasyona Etkisi