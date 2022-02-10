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Bingöl'de ekipler hasta kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu - Son Dakika

Bingöl'de ekipler hasta kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu

10.02.2022 20:31
Bingöl'de ekipler hasta kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu

Bingöl'ün Genç ilçesinde etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezrada rahatsızlanan kadın, AFAD ve sağlık ekipleri ile UMKE personelinin 7 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezrada rahatsızlanan kadın, AFAD ve sağlık ekipleri ile UMKE personelinin 7 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Bayırlı köyüne bağlı Küçük mezrasında yaşayan ve geçirdiği beyin ameliyatının ardından rahatsızlanan 50 yaşındaki Derdiye Ova'nın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

AFAD'ın koordinasyonunda başlatılan çalışmayla UMKE personeli ve 112 Acil Servis ekipleri, Küçük mezrasına yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tam paletli ambulansla ulaşabildi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin de desteğiyle Ova, yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından Bingöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Bingöl'de ekipler hasta kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Bingöl, AFAD, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de ekipler hasta kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de ekipler hasta kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu - Son Dakika
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