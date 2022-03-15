Bingöl'ün Genç ilçesinde etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezrada rahatsızlanan kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) 6 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Kepçeli köyü Kuruca mezrasında yaşayan yüksek tansiyon hastası Kevi Yaşar'ın (57) rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
UMKE personeli ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Kuruca mezrasına tam paletli ambulansla ulaşabildi.
Kevi Yaşar, yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından Genç Devlet Hastanesine götürüldü.
Yasin Yaşar ekiplere teşekkür ederek, "Annem tansiyon hastası, ameliyat olacak. Yollar kapalıydı, 112'yi aradık. Paletli ambulansla geldiler. Allah razı olsun hastamızı hastaneye ulaştırdılar. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de ekipler hasta kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu - Son Dakika