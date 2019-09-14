Bingöl'de ekipler yaralıyı dereden sedyeyle taşıyarak kurtardı

Bingöl'de ağaçtan düşüp yaralanan şahıs, ekipler tarafından sedye ile dereden geçirilerek kurtarıldı.



Olay, merkeze Bilaloğlu köyü Kadran Deresi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Nihat Dursun (48) çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşüp yaralandı. Yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler dereden dolayı karşıya geçemeyince UMKE ve AFAD ekipleri yaralı adamı kurtarmak için devreye girdi. Ekipler, dereye girerek yaralıya ulaşıp sedyeye bağladı. Ardından yaralı sedye üstünde zorlu şartlarda dereden geçirilerek hazır bekleyen ambulansa ulaştırıldı. 3 saatlik çalışmasının ardından yaralı ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - BİNGÖL