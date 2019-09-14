Son Dakika Haberleri: Bingöl'de ekipler, yaralıyı dereden sedyeyle taşıyarak kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bingöl'de ekipler, yaralıyı dereden sedyeyle taşıyarak kurtardı

31 dakika önce

Bingöl'de ekipler, yaralıyı dereden sedyeyle taşıyarak kurtardıBİNGÖL - Bingöl'de ağaçtan düşüp yaralanan şahıs, ekipler tarafından sedye ile dereden geçirilerek kurtarıldı.

Bingöl'de ekipler, yaralıyı dereden sedyeyle taşıyarak kurtardı

BİNGÖL - Bingöl'de ağaçtan düşüp yaralanan şahıs, ekipler tarafından sedye ile dereden geçirilerek kurtarıldı.

Olay, merkeze Bilaloğlu Köyü Kadran deresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Nihat Dursun çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşüp yaralandı. Yakınları durumu Jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler dereden dolayı karşıya geçemeyince UMKE ve AFAD ekipleri de yaralı adamı kurtarmak için devreye girdi.Ekipler, dereye girerek yaralıya ulaşıp sedyeye bağladı. Ardından yaralı sedye üstünde zorlu şartlarda dereden geçirilerek hazır bekleyen ambulansa ulaştırıldı.

3 saatlik çalışmasının ardından yaralı ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bingöl'de ekipler, yaralıyı dereden sedyeyle taşıyarak kurtardı

Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şehit oğlunun mezarını ziyarete giden baba, kazada hayatını kaybetti
80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışan zanlı tutuklandı İzmir'de feci kaza! Otomobil, çöp kamyonunun altına girdi: 2 ölü, 2 yaralı İstanbul'da şiddetli rüzgar, dalları ağaçtan söktü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 20:33:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de ekipler, yaralıyı dereden sedyeyle taşıyarak kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]