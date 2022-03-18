Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan yaşlı adam, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) 4 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Ortaköy'de yaşayan Ali Kemal Uysal (72 ) karın ağrısı yaşaması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
UMKE personeli ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Ortaköy'e tam paletli ambulansla ulaşabildi.
Uysal, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından Karlıova Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ekipler yaşlı hastayı hastaneye ulaştırmak için seferber oldu - Son Dakika