Ekipler yaşlı hastayı hastaneye ulaştırmak için seferber oldu - Son Dakika
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Ekipler yaşlı hastayı hastaneye ulaştırmak için seferber oldu

18.03.2022 20:37

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan yaşlı adam, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) 4 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan yaşlı adam, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) 4 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Ortaköy'de yaşayan Ali Kemal Uysal (72 ) karın ağrısı yaşaması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

UMKE personeli ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Ortaköy'e tam paletli ambulansla ulaşabildi.

Uysal, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından Karlıova Devlet Hastanesine götürüldü.

Ekipler yaşlı hastayı hastaneye ulaştırmak için seferber oldu
Ekipler yaşlı hastayı hastaneye ulaştırmak için seferber oldu
Ekipler yaşlı hastayı hastaneye ulaştırmak için seferber oldu

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Ekipler hasta yaşlı kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu Ekipler hasta yaşlı kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu Ekipler hasta kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu Ekipler hasta kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekipler yaşlı hastayı hastaneye ulaştırmak için seferber oldu - Son Dakika


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