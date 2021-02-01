Bingöl'de ekiplerin karla mücadelesi - Son Dakika

- Bingöl'de ekiplerin karla mücadelesi

BİNGÖL - Bingöl'de aralıklı olarak etkisini sürdüren kar yağışının ardından, belediye ekipleri kent merkezinde çalışma yaptı. Öte yandan kar yağışıyla beraber kapanan 281 köy yolundan 213'ü ulaşıma açıldı.

Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de 2 gün süreyle kar etkili oldu. Kar yağışının etkili olduğu kentte. 281 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri 24 saat aralıksız karla mücadele çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda kapalı bulunan köy yollarından 213'ü ulaşım açıldı. Halen kent genelinde kapalı bulunan 68 köy yolunun açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.Kent merkezinde belediye ekiplerinin yaptığı çalışma ile yollar temizlendi, karla kamyonlarla il dışına taşındı.

Karla mücadelede ekiplerin çalışmalarını inceleyen Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ise "Karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek, ekip arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz aralıksız çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Rabbim güç kuvvet versin" dedi.