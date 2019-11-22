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Bingöl'de el bombası ile tuzaklanmış sığınak imha edildi

6 saat önce

Bingöl'de el bombası ile tuzaklanmış sığınak imha edildiBİNGÖL - Bingöl'de terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından el bombası ile tuzaklanmış bir sığınak imha edildi.

Bingöl'de el bombası ile tuzaklanmış sığınak imha edildi

BİNGÖL - Bingöl'de terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından el bombası ile tuzaklanmış bir sığınak imha edildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Genç İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 20 Kasım 2019 tarihinde icra edilen operasyonel faaliyette, Genç İlçesi Doğanlı Köyü kırsalında girişi el bombası ile tuzaklanmış 1 sığınak tespit edilmiştir. Tespit edilen sığınak ile tuzaklanmada kullanılan el bombası yerinde imha edilmiştir" denildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.

Bingöl'de el bombası ile tuzaklanmış sığınak imha edildi

Bingöl, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:37 Kaynak: İHA
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