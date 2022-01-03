BİNGÖL'ün Adaklı ilçesinde 9 metrelik elektrik direğinde mahsur kalan kedi, Fırat Elektrik Dağıtım görevlileri tarafından kurtarıldı.
Olay, Adaklı ilçesi Döşlüce Mahallesinde bugün meydana geldi. 9 metrelik elektrik direğinde mahsur kalan kedinin sesini duyan vatandaşlar ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Fırat Elektrik Dağıtım ekipleri, sepetli vinçle kediyi tırmandığı direkten kontrollü bir şekilde kurtardı. Aşağı indirilen kedi, sokağa tekrar bırakıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › BİNGÖL'DE ELEKTRİK DİREĞİNDE MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI - Son Dakika