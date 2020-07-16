Bingöl'de elektrik direğinden düşen işçi öldü - Son Dakika

Deprem sonrası Yedisu ilçesinde devam eden iyileştirme çalışmaları kapsamında Elmalı köyü Cevizli mezrasındaki bir direğe çıkan elektrik dağıtım şirketi görevlisi Serkan Sözden (24), dengesini kaybederek yaklaşık 4 metreden zemine düştü.

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