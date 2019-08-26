Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 'Emeğe Saygı Adalete Davet' çağrısı
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Bingöl'de 'Emeğe Saygı Adalete Davet' çağrısı

42 dakika önce

Memur-Sen ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de bir araya gelerek 'Emeğe Saygı Adalete Davet' çağrısı yaptı.

Bingöl'de 'Emeğe Saygı Adalete Davet' çağrısı, System.String[]

Memur-Sen ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de bir araya gelerek 'Emeğe Saygı Adalete Davet' çağrısı yaptı.


Memur-Sen kamu görevlilerinin beklentilerini dile getirmek ve kazanımları arttırmak için "Emeğe Saygı, Adalete Davet" temasıyla 81 ilde olduğu gibi Bingöl'de de merkez Genç Caddesi Saat Kulesi önünde basın açıklamasını gerçekleştirildi.


Görüşmelerin uyuşmazlıkla sonuçlandığını aktaran Memur-Sen İl Başkanı Yunus Kava, "Memur-Sen ve bağlı sendikalarımızla tamamında yetkili olarak katıldığımız 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, Kamu İşveren Heyetinin müzakere süreci hiç yaşanmamış gibi bir irade ortaya koyması üzerine uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır. Memur-Sen'in teklifleri milletin talepleridir. Çünkü bu teklifler milletin maşeri vicdanında makes bulmuş adil ve hakkaniyetli tekliflerdir. Bu nedenle, Kamu İşveren Heyetinin, Merkez Bankasının gerek beklenti anketinde gerekse kendi tahmininde ifade ettiği enflasyon rakamlarının altında kalan tekliflerle masaya gelmesini kamu görevlilerinin emeğini değersizleştirmek olarak görüyoruz.Maalesef, Hakem Kuruluna başvuru süreci de Kamu İşveren Heyeti tarafından hakkaniyetli yürütülmemiştir. 20 gün boyunca gece yarılarına kadar görüşülerek, tartışılarak üzerinde uzlaşma sağlanan azımsanmayacak sayıdaki teklifimiz Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna götürülürken yok sayılmıştır" dedi.


Hakkaniyetli bir hüküm beklediklerini dile getiren Kava, "Hakem Kurulu'nun, bu ülkenin bütçesi, cüssesi ve de kamu görevlilerinin beklentileriyle uyumlu bir hükümler manzumesi ortaya koyacağına inandıklarını aktardı.


Toplanan kalabalık, basın açıklamasının ardından dağıldı. - BİNGÖL

Memur Sen, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:51 Kaynak: İHA
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