Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 'En İyi Bal' Yarışması

Bingöl'de 'En İyi Bal' Yarışması

1 saat önce

BİNGÖL'de Arı Yetiştiriciliği Birliği ile Bingöl Üniversitesi koordinesinde 76 üreticinin katılımıyla 'En İyi Bal' yarışması düzenlendi.

Bingöl'de 'En İyi Bal' Yarışması, System.String[]
BİNGÖL'de Arı Yetiştiriciliği Birliği ile Bingöl Üniversitesi koordinesinde 76 üreticinin katılımıyla 'En İyi Bal' yarışması düzenlendi. 

Bingöl'de üretien balın tanıtımı amacıyla Arı Yetiştirciliği Birliği ile Bingöl Üniversitesi tarafından 'En iyi bal' yarışması düzenlendi. 76 üreticinin katılımıyla yapılan yarışmada Fikri Üzer'in ürettiği bal birinci seçildi. Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, üretimin yanında, pazarlamasının da önemli olduğunu söyledi. Bingöl balının kaliteli bir bal olduğunu dikkat çeken Rektör Çapak, "Bingöl balının kaliteli olduğunu biliyoruz. Ancak kalite parametrelerini ortaya koyabilecek bilimsel yönümüz lu ana kadar yoktu. Pilot üniversite olmamızla beraber artık analiz ediyoruz ballarımızı. Bu yıl 108 farklı noktaya arıcılarımızla beraber bal kovanları koyduk. Numuneleri alıp analiz ettik. 3 yıl sürecek, 3 yıl sonra analizler karşılaştırılacak. Hangi bölgede hangi kalitede olduğu belli olacak. Balların ne durumda olduğunu, kalitesini ortaya çıkarabileceğiz. Pazarlama da lazım, bunu Türkiye ve dünyaya pazarlamak gerekiyor. Aynı zamanda arı ürünlerini de pazarlamak gerekiyor. Belki araştırma ve geliştirme neticesinde bu ürünlerden farklı bir ürün de bulunabilir" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:06 Kaynak: DHA

Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'nin Suriye Kararıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama! Vodafone, İnternetini Başka Cihazlarla Paylaşanlara Ek Ücret Getirilemeyeceğini Açıkladı

Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz Ahmet Kural'ın Avukatından Rapor Açıklaması!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 19:16:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 'En İyi Bal' Yarışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]