Bingöl'de engelli Sevda tekerlekli sandalyeye kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'de engelli Sevda tekerlekli sandalyeye kavuştu - Son Dakika

Bingöl'de engelli Sevda tekerlekli sandalyeye kavuştu

6 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde doğuştan zihinsel engelli 13 yaşındaki Sevda Kaya'ya hayırsever tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

Bingöl'de engelli Sevda tekerlekli sandalyeye kavuştu, System.String[]

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde doğuştan zihinsel engelli 13 yaşındaki Sevda Kaya'ya hayırsever tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) arcılığıyla aileyle iletişime geçen isminin açıklanmasını istemeyen hayırseverin gönderdiği tekerlekli sandalye SYDV Müdürü Özgür Değirmenci tarafında teslim edildi.

Baba Abdurrahim Kaya "Kızım doğuştan engelli olup yatağa mahkum bir şekilde yaşamakta. Çağrımıza ses verip bizim bu sıkıntımızı gideren ve ismini bilmediğim hayırsevere ve vakıf çalışanlarına çok teşekkür ederim." dedi.

SEVDA KAYA, Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:26 Kaynak: AA
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