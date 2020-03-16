Bingöl'de engelli Sevda tekerlekli sandalyeye kavuştu - Son Dakika

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Bingöl'de engelli Sevda tekerlekli sandalyeye kavuştu
6 saat önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde doğuştan zihinsel engelli 13 yaşındaki Sevda Kaya'ya hayırsever tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:26 Kaynak: AA
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde doğuştan zihinsel engelli 13 yaşındaki Sevda Kaya'ya hayırsever tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) arcılığıyla aileyle iletişime geçen isminin açıklanmasını istemeyen hayırseverin gönderdiği tekerlekli sandalye SYDV Müdürü Özgür Değirmenci tarafında teslim edildi.
Baba Abdurrahim Kaya "Kızım doğuştan engelli olup yatağa mahkum bir şekilde yaşamakta. Çağrımıza ses verip bizim bu sıkıntımızı gideren ve ismini bilmediğim hayırsevere ve vakıf çalışanlarına çok teşekkür ederim." dedi.
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