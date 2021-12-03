Bingöl'de "Engellileri Tanımak" paneli düzenlendi - Son Dakika

Bingöl'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Engellileri Tanımak" konulu panel gerçekleştirildi.

Vali Kadir Ekinci, Bingöl Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, engellilerin sorunlarının sadece bir günde ele almanın doğru olmadığını söyledi.

Yılın her gününün 3 Aralık misali değerli olduğunu aktaran Ekinci, engellilerin sorunlarına, ihtiyaçlarına eğilmenin hem kamu görevlisi hem de vatandaş olarak herkesin görevi olduğunu belirtti.

Ekinci, şöyle konuştu:

"Bu noktada ana hedefimiz engellileri eve kapanmaktan çıkarıp günlük hayata dahil etmeyi, yeteneklerini sergilemelerine ve kendi kimliklerini inşa etmeye yardımcı olmaktır. Ben inanıyorum ki engelli kardeşlerimiz kendilerine imkan verildiğinde topluma en az engelsiz insanlar kadar yararlı olacaklardır. Bununla ilgili sanattan, siyasete, eğitimden, ticarete bir çok örneğimiz vardır. Bunlardan biri hepimizin gurur kaynağı Türkiye Ampute Milli Futbol takımının Avrupa zaferidir. O kardeşlerimize bize ve dünyaya engellilerin, engelliler için engel olmadığı en güzel örneğini gösterdiler."

Vali Ekinci, son yıllarda devlet tarafından engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya dönük eğitim, istihdam, barınma, rehabilitasyon ve bakım, ailelerin desteklenmesi engellilerin üreten birey olmaları ve yaşam koşullarının gibi çok önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan da Engelsiz Yaşam Merkezinin en kaliteli hizmet vermesi için hazırlıklarının devam ettiğini ve çevre düzenlemesini tamamladıklarını aktardı.

Bingöl Engelliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve bedensel engelli okçuluk antrenörü Bahattin Tüz de engellilerin, sosyal, kültürel, ekonomik ve çalışma ortamı başta olmak üzere hayatın her alanında ayrımcılığa uğramadan var olabileceğini vurgulayarak, bunu sağlamanın herkesin asli görevi olduğunu kaydetti.

Sivil toplum kuruluşunun temsilcileri tarafından da konuşma yapıldığı panele, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Aydın Polat ve üniversite öğrencileri katıldı.