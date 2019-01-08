Bingöl'de "Engelsiz Bir Hayata Merhaba Projesi"
1 saat önce
Bingöl'ün Genç ilçesinde yürütülen "Engelsiz Bir Hayata Merhaba Projesi" ile engellilere tiyatro ve takı tasarım eğitimi verildi.
Bingöl
'ün Genç
ilçesinde yürütülen "Engelsiz Bir Hayata Merhaba Projesi" ile engellilere tiyatro ve takı tasarım eğitimi verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 2018 yılı içerisinde Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında projenin hazırlandığı bildirildi.
Devam eden proje ile 60 engelli öğrenciye tiyatro ve takı tasarım kursu verildiği belirtilen açıklamada,
"100 aileye de danışmanlık hizmeti verildi. Aile ve engellilere yönelik panel, seminer ve konferanslar düzenlendi, hane ziyaretleri yapılarak engelli ailelerine maddi ve manevi destek sağlanmıştır." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:02 Kaynak: AA
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