Bingöl'de Esnaf Kardan Adam Yaptı
1 saat önce
Bingöl'de esnafın yaptığı 3 metre 30 santimetre boyundaki kardan adam ilgi gördü.
Bingöl
'de esnafın yaptığı 3 metre 30 santimetre boyundaki kardan adam ilgi gördü.
Bingöl'de etkili olan kar hayatı olumsuz etkilerken, Yenişehir
Mahallesindeki esnafın yaptığı 3 metre 30 santimetre uzunluğundaki kardan adam dikkat çekti.
Yoldan geçen vatandaşlar kardan adamla hatıra fotoğraf çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:56 Kaynak: AA
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