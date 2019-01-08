Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Esnaf Kardan Adam Yaptı

Bingöl'de Esnaf Kardan Adam Yaptı

1 saat önce

Bingöl'de esnafın yaptığı 3 metre 30 santimetre boyundaki kardan adam ilgi gördü.

Bingöl'de Esnaf Kardan Adam Yaptı, System.String[]
Bingöl'de esnafın yaptığı 3 metre 30 santimetre boyundaki kardan adam ilgi gördü.

Bingöl'de etkili olan kar hayatı olumsuz etkilerken, Yenişehir Mahallesindeki esnafın yaptığı 3 metre 30 santimetre uzunluğundaki kardan adam dikkat çekti.

Yoldan geçen vatandaşlar kardan adamla hatıra fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:56 Kaynak: AA

Yenişehir, Bingöl, Güncel
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