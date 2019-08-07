Bingöl'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'i arananlar listesinde
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, 20 Temmuz'da Bingöl'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin 300 bin TL ödülle Terörden Arananlarda Gri Liste'de yer alan 'Kawa' kod adlı Sezer Işık olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:14 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, 20 Temmuz'da Bingöl'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin 300 bin TL ödülle Terörden Arananlarda Gri Liste'de yer alan 'Kawa' kod adlı Sezer Işık olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 20 Temmuz'da Bingöl'ün Karlıova ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatıldı. Açıklamada, "4 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlarda Gri Liste'de yer alan 'Kawa' kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edilmiştir" denildi.
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