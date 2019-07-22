Son Dakika Haberleri: Bingöl'de etkisiz hale getirilen 8 teröristin silahları da ele geçirildi
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Bingöl'de etkisiz hale getirilen 8 teröristin silahları da ele geçirildi

48 dakika önce

BİNGÖL'de düzenlenen 2 ayrı operasyonda etkisiz hale getirilen 8 teröriste ait silah ve mühimmat bulundu.

Bingöl'de etkisiz hale getirilen 8 teröristin silahları da ele geçirildi, System.String[]
BİNGÖL'de düzenlenen 2 ayrı operasyonda etkisiz hale getirilen 8 teröriste ait silah ve mühimmat bulundu.
Bingöl'de 21-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2 ayrı operasyonda etkisiz hale getirilen ve aralarında İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde 'Mavi' kategoride yer alan sözde Erzurum eyaleti komutanı 'Şevin' kod adlı Hülya Kül ile 'Gri' kategoride yer alan sözde Erzurum eyaleti 'Çavreş gücü' sorumlusu Bahoz Velat kod adlı Cihan Akalın'ın da bulunduğu 8 teröriste ait 3 M-16 tüfeği, 5 Kalaşnikof tüfeği, 5 el bombası, patlayıcı yapımında kullanılan çeşitli malzemeler, 10 M-16 tüfeği dolu şarjörü, 10 Kalaşnikof tüfeği dolu şarjörü ile silahlara ait 550 fişek, 3 telsiz, örgütsel dokuman ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:50 Kaynak: DHA
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