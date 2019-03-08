Bingöl'de Ev Yangını
1 saat önce
Bingöl'de çatı kısmında başlayan yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.
Bingöl
'de çatı kısmında başlayan yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, merkez Yeni Mahalle
'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Çatı kısmında başlayan yangını fark eden ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale edip söndürdü. Tüm müdahalelere rağmen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. - BİNGÖL
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:03 Kaynak: İHA
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