Bingöl'de ev yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de ev yangını - Son Dakika

Bingöl'de ev yangını

6 saat önce

Bingöl'de bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Bingöl'de bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın giriş dairesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evin içinde yangın çıktı.Yangını fark eden apartman sakinleri, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahalede etti.Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınıp söndürüldü.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:31 Kaynak: İHA
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