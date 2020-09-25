Bingöl'de evden hırsızlığa 5 tutuklama - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde evde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Karşıya Mahallesi'nde 2 evde hırsızlık yaptıkları belirlenen M.A., V.B., A.A., Y.B. ve B.B. polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı