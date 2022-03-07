Bingöl'de 'Fahiş fiyat ve stokçuluk' denetimi - Son Dakika
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Bingöl'de 'Fahiş fiyat ve stokçuluk' denetimi

07.03.2022 12:45
Bingöl'de 'Fahiş fiyat ve stokçuluk' denetimi

Bingöl'de marketlere yönelik 'Fahiş fiyat ve stokçuluk' denetimi gerçekleştirildi.

Bingöl'de marketlere yönelik 'Fahiş fiyat ve stokçuluk' denetimi gerçekleştirildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde 'Fahiş fiyat ve stokçuluk' denetimi gerçekleştirildi. Merkezdeki zincir marketler ve toptancılara yönelik gerçekleşen denetimlere Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra belediye zabıta ekipleri de eşlik etti. Denetimlerde fahiş fiyat uygulamaları, stokçuluk, tarihi geçmiş ürünler ve hijyen kurallarına yönelik inceleme yapıldı.

Denetimlerin periyodik olarak süreceği bildirildi. - BİNGÖL

Bingöl'de 'Fahiş fiyat ve stokçuluk' denetimi

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Togo Cumhuriyeti, Ticaret, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 'Fahiş fiyat ve stokçuluk' denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de 'Fahiş fiyat ve stokçuluk' denetimi - Son Dakika
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