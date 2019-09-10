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Bingöl'de fidan dikim etkinliği toplantısı

38 dakika önce

Bingöl'de 11 Kasım'da gerçekleştirilecek olan 'Fidan Dikim Etkinliği' bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Bingöl'de fidan dikim etkinliği toplantısı, System.String[]

Bingöl'de 11 Kasım'da gerçekleştirilecek olan 'Fidan Dikim Etkinliği' bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı.


Vali Kadir Ekinci başkanlığında İl Özel İdaresi'nde Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün 11 Kasım'da gerçekleştirileceği '11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği' bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı.


Elazığ Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halim Özdemir'in sunumu ile başlayan toplantıda, fidan dikim alanları belirlenirken, öncelikle etkinliğe katılacak kamu kurumlarına ait alanlar, köy okulları, mezarlıklar, yol kenarları gibi kamusal alanların seçilmesi görüşüldüğü belirtildi.


Etkinlik yapılacak sahalarda, her bir kişinin 12-15 adet fidan dikecek şekilde katılımcı sayısının belirlenip bildirilmesi ve 81 İl ile eş zamanlı olarak Türkiye bazında toplam 2023 lokasyonda saat 11: 11'de uygulama yapılması, bağışta bulunabilecek kişi ve kurumların bağışlarının, OBM'lere ait şartlı bağış hesap numaraları üzerinden fidan bedeli 10 TL'den olacak şekilde alınabileceğinin kamuoyu ile paylaşılması kararları alındığı aktarıldı.


Toplantıya Vali Ekinci'nin yanı sıra 49. Komando Tugay Komutanı Vekili Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkan Vekili Ahmet Altunhan, Vali Yardımcısı Yusuf Gemici, Bingöl Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Hasan Çiftçi, ilgili kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı. - BİNGÖL

Kadir Ekinci, Ekinci, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:52 Kaynak: İHA
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