Bingöl'de Firari Fetö Hükümlüsü Yakalandı
1 saat önce
Bingöl'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bingöl
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalandığı belirtildi.
Hükümlünün, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevine konulduğu bildirilen açıklamada, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması kapsamında suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:23 Kaynak: AA
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