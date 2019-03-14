Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Firari Fetö Hükümlüsü Yakalandı

Bingöl'de Firari Fetö Hükümlüsü Yakalandı

1 saat önce

Bingöl'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Bingöl'de Firari Fetö Hükümlüsü Yakalandı, System.String[]
Bingöl'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalandığı belirtildi.

Hükümlünün, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevine konulduğu bildirilen açıklamada, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması kapsamında suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:23 Kaynak: AA

Bingöl, Güncel
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