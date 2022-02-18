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Bingöl'de fiyat ve hijyen denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika

Bingöl'de fiyat ve hijyen denetimi gerçekleştirildi

18.02.2022 14:11
Bingöl'de fiyat ve hijyen denetimi gerçekleştirildi

Bingöl'de ekipler, market ve unlu mamul satış noktalarında fiyat ile hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Bingöl'de ekipler, market ve unlu mamul satış noktalarında fiyat ile hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de fahiş fiyat ve hijyen denetimleri ekipler tarafından yapılıyor. Valilik koordinesinde Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde denetimleri sürdürüyor. Bu kapsamda kent merkezindeki market ve unlu mamul satış noktalarında fiyat ile hijyen denetimi yapan ekipler, işletmeleri de birçok konuda bilgilendiriyor.

Ekipler, denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini bildirildi. - BİNGÖL

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Bingöl Belediyesi, Togo Cumhuriyeti, Market, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de fiyat ve hijyen denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de fiyat ve hijyen denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika
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