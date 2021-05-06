Bingöl'de foseptikte parçalanmış erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde foseptikte parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sakaören köyünde bir vatandaş, koku üzerine baktığı foseptikte parçalara bölünmüş ceset gördü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerin çalışması sonucu cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Kuyudan çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Karlıova Devlet Hastanesine götürüldü.

Cesedin, Sakaören köyünde oturan ve 26 gündür kendisinden haber alınamayan 40 yaşındaki Yılmaz Bigeç'e ait olduğu değerlendiriliyor.