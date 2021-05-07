Bingöl'de foseptikte parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin kadın şüpheli yakalandı - Son Dakika

Dün, Sakaören köyünde bir vatandaş, koku üzerine baktığı foseptikte parçalara bölünmüş ceset görmüş, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu cinsiyet tespiti yapılmış, cesedin 27 gündür haber alınamayan Yılmaz Bigeç'e ait olduğu değerlendirilmişti.

Karlıova ilçesinin Sakaören köyünde dün foseptikte bulunan ve Yılmaz Bigeç'e (40) ait olduğu değerlendirilen cesede ilişkin soruşturma sürüyor.

Son Dakika! Erdoğan'dan Bahçeli'nin açıkladığı yeni anayasa taslağıyla ilgili ilk yorum: Bizim hazırlığımız da bitmek üzere