Alınan bilgilere göre, merkeze Saray Mahallesi devlet hastanesi yanında bulunan büfede, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını görev çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında büfe kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

İtfaiye, Bingöl, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bingöl'de yanan büfe kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

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