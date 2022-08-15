Bingöl'de yanan büfe kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Bingöl'de yanan büfe kullanılmaz hale geldi

15.08.2022 14:16
Bingöl'de yanan büfe kullanılmaz hale geldi

Bingöl'de gece saatlerinde çıkan yangında büfe kullanılmaz hale geldi.

Bingöl'de gece saatlerinde çıkan yangında büfe kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, merkeze Saray Mahallesi devlet hastanesi yanında bulunan büfede, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını görev çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında büfe kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Bingöl, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de yanan büfe kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de yanan büfe kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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