Bingöl'de Geçen Yıl 3 Ton 400 Kilogram Esrar Ele Geçirdi

Bingöl'de jandarmanın geçen yıl düzenlediği operasyonlarda 3 ton 400 kilogram esrar ele geçirdi.

Bingöl'de jandarmanın geçen yıl düzenlediği operasyonlarda 3 ton 400 kilogram esrar ele geçirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen yıl kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 677 uyuşturucu operasyonu yapıldığı belirtildi.



Operasyonlarda, 3 ton 400 kilogram esrar, 11 kilo 500 gram skunk (kimyasal maddelerle zenginleştirilmiş esrar), 4 kilogram metamfetamin,150 uyuşturucu nitelikte hap, 10 gram kokain, 260 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, olaylarla ilgili gözaltına alınan 229 kişiden 35'inin tutuklandığı bildirildi.



Açıklamada, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 247 operasyonda ise 11 bin 715 paket kaçak sigara, bin 18 parça tarihi eser, 28 tabanca ve 40 sahte banknot ele geçirildiği, gözaltına alınan 92 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı, ayrıca 512 düzensiz göçmenin yakalandığı kaydedildi.

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