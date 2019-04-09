Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' Süresi 24 Nisan'a Kadar Uzatıldı

Bingöl'de 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' Süresi 24 Nisan'a Kadar Uzatıldı

40 dakika önce

Bingöl merkez ve ilçelerinde bazı noktalarda süren 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' süresi 24 Nisan tarihine kadar uzatıldı.

Bingöl'de 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' Süresi 24 Nisan'a Kadar Uzatıldı, System.String[]
Bingöl merkez ve ilçelerinde bazı noktalarda süren 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' süresi 24 Nisan tarihine kadar uzatıldı.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır." denildi.

Özel Güvenlik Bölgesi süresinin 10 Nisan itibariyle 24 Nisan 2019'a kadar uzatıldığı belirtilen açıklamada, süresi uzatılan yerlerin merkezde Ortaçanak, Hasar Yaylası, Hasar Tepe, Feratan, Çır Yaylası, Merdiven Deresi, Monçü Deresi bölgeleri, Adaklı ilçesinde Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi (Sevkar) bölgesi, Genç ilçesinde Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman ve Şekeran bölgeleri, Solhan ilçesinde Yenibaşak-Doğuyeli bölgesi, Yayladere ilçesinde Horivanik Deresi-Tahkim Deresi (Pohus Vadisi), Kırköy Ormanları, Manav Deresi ve Güneşlik Gökçedal bölgesi, Kiğı ilçesinde Çomakderesi bölgesi, Karlıova ilçesinde Karacehennem Ormanları bölgesi, Yedisu ilçesinde ise Akımlı Yaylası bölgesi olduğu aktarıldı.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:16 Kaynak: İHA
Bingöl Valiliği, Bingöl, Güncel
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