Son Dakika Haberleri: Bingöl'de geçtiğimiz ay 263 kişi istihdam edildi
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Bingöl'de geçtiğimiz ay 263 kişi istihdam edildi

1 saat önce

Bingöl'de bir ayda 263 kişi çeşitli kurumlarda istihdam edildi.

Bingöl'de geçtiğimiz ay 263 kişi istihdam edildi, System.String[]
Bingöl'de bir ayda 263 kişi çeşitli kurumlarda istihdam edildi.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, Mayıs ayı faaliyet raporunu açıkladı.

Raporda, işbaşı eğitim kapsamında 28 kişilik program düzenlendiği belirtilerek, " 263 kişi işe yerleştirilmiştir, 300 kişilik Toplum Yararına Program başlatılmıştır, 127 işyeri ve 4 okul ziyaret edilmiştir, 104 kişiye işsizlik sigortası maaşı bağlanmıştır, Mesleki eğitim kursları kapsamında 74 kişilik kurs düzenlenmiştir, 465 kişiye İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti verilmiştir"denildi. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:48 Kaynak: İHA
İŞKUR, Bingöl
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