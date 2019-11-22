Son Dakika Haberleri: Bingöl'de girişine bomba tuzaklanan sığınak imha edildi
Son Dakika Güncel Bingöl'de girişine bomba tuzaklanan sığınak imha edildi - Son Dakika

Bingöl'de girişine bomba tuzaklanan sığınak imha edildi

6 saat önce

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda girişine el bombası tuzaklanan sığınak imha edildi.

Bingöl'de girişine bomba tuzaklanan sığınak imha edildi, System.String[]

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda girişine el bombası tuzaklanan sığınak imha edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca Doğanlı köyü kırsalında yapılan arazi aramasında girişine el bombası tuzaklanan sığınak tespit edildi.

Alınan güvenlik önlemlerin ardından sığınak imha edildi.

Güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde terör örgütü PKK ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Bingöl, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma komandolarından nefes kesen tatbikat
Rusya'da terör örgütü PKK/YPG yanlısı dernek kapatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz Sözcü yazarı Rahmi Turan, Beştepe'de Erdoğan'la görüşen ismi açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 00:29:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de girişine bomba tuzaklanan sığınak imha edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]