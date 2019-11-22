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Bingöl'de girişine bomba tuzaklanan sığınak imha edildi
6 saat önce
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda girişine el bombası tuzaklanan sığınak imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:14 Kaynak: AA
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda girişine el bombası tuzaklanan sığınak imha edildi.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca Doğanlı köyü kırsalında yapılan arazi aramasında girişine el bombası tuzaklanan sığınak tespit edildi.
Alınan güvenlik önlemlerin ardından sığınak imha edildi.
Güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde terör örgütü PKK ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.
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