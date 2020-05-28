Bingöl'de göl ve göletlere 33 bin 600 sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika

Bingöl'de, balıkçılık kaynaklarının desteklenmesi amacıyla göl ve göletlere 33 bin 60 sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin büyük önem verdiği, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması için su kaynakları balıklandırıldı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen 33 bin 600 sazan yavrusu, merkez Sarıçiçek ve Solhan Ördek gölleri ile Genç Servi göletine bırakıldı.

Açıklamada, ülkenin biyoçeşitliliğin korunması ve su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması suretiyle balık başta olmak üzere su ürünlerinin en az bir kez üremelerine imkan tanınmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.