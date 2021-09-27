Bingöl'de gönüllü gençlere arama kurtarma ve dağcılık eğitimi verildi - Son Dakika

Bingöl'de SAR Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği, 30 gönüllü gence arama kurtarma ve dağcılık konusunda eğitim verdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 13 Eylül'de Genç ilçesinde elektrik akımına kapılan Yunus Bozkır'ın anısına merkeze bağlı Ağaçeli köyü bölgesinde iki gün süren eğitim kampı düzenlendi.

Kampta, 6 profesyonel eğitmen tarafından gençlere, arama kurtarma, ilk yardım, yangın, enkazdan kurtarma, dağcılık ile afetzedelere müdahale, binadan hasta indirme ve doğada hayatta kalma teknikleriyle ilgili teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin Bingöl birim sorumlusu Ramazan Küçükhazar, depreme ve diğer afetlere karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yürüttüklerini belirtti.

Gönüllülerin tatbikatlarda deneyim kazandığını kaydeden Küçükhazar, "Bölgemizde deprem ve sel gibi doğal afetlerin gerçekleşme olasılığı olduğu için gönüllülerimizle halkımıza hizmet edebilmek için gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda eğitimler sıklıkla devam edecek. Eğitimlerimize isteyen herkes katılabilir." ifadelerini kullandı.