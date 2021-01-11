Gönüllü gençlerin kurduğu barınaklar sokak hayvanlarına yuva oldu - Son Dakika

Gönüllü gençlerin kurduğu barınaklar sokak hayvanlarına yuva oldu

11.01.2021 10:59

Bingöl'ün Genç ilçesinde gönüllü gençlerin kurduğu 60 barınak soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına yuva oldu.

Bingöl'ün Genç ilçesinde gönüllü gençlerin kurduğu 60 barınak soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına yuva oldu.

İlçede 2 yıl önce kurulan, gönüllü gençlerden oluşan Genç İçin Bir Saat Derneğinin üyeleri çevre temizliğiyle başlattıkları faaliyetlerini sokak hayvanları için sürdürüyor.

Aralarında öğretmen, memur, esnafın da bulunduğu gençler belediyenin tahsis ettiği 2 dönüm alanda sokak hayvanları için 60 barınak kurdu.

Gençler sokaklardan toplayarak barınağa getirdikleri hayvanların hem bakımını yapıyor hem de yiyecek ihtiyacını karşılıyor.

Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde de dernek üyeleri aldıkları özel izinle hayvanların bakımını sürdürüyor.

"Dilsiz dostlarımız için herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz"

Genç Yatılı Bölge Ortaokulunda Müdür Yardımcısı olarak görev yapan dernek üyesi Hişar Akkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede başıboş sokak hayvanlarının sorunlar yarattığını gördüklerini ve bu konuda bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Belediyenin tahsis ettiği alanda kurdukları barınaklarda bakımını yaptıkları sokak hayvanlarını aynı zamanda sahiplendirdiklerini ifade eden Akkuş, barınakların 60 hayvanın barınabileceği kapasitede olduğunu aktardı.

Akkuş, sahiplendirdikleri hayvanların takibini de yaptıklarını dile getirerek, "Dilsiz dostlarımız için herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Yardımcı olan herkese de teşekkür ederiz." dedi.

İlçede oto tamir ustası ve dernek üyesi Aydın Tutkal, 14 aydan bu yana sokak hayvanları için çalıştıklarını belirtti.

"Sokak hayvanları için geçici bir barınma ve beslenme alanı inşa ettik. İnşa ettiğimiz bu alanda 60'a yakın hayvanın bakımlarını yaptık. 30'a yakın hayvanımızı sahiplendirdik." diyen Tutkal, çalışmaların devam ettiğini, duyarlı tüm vatandaşlardan destek beklediklerini kaydetti.

Gönüllü gençlerin kurduğu barınaklar sokak hayvanlarına yuva oldu
Gönüllü gençlerin kurduğu barınaklar sokak hayvanlarına yuva oldu
Gönüllü gençlerin kurduğu barınaklar sokak hayvanlarına yuva oldu
Gönüllü gençlerin kurduğu barınaklar sokak hayvanlarına yuva oldu

Sokak Hayvanları, Bingöl, Memur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gönüllü gençlerin kurduğu barınaklar sokak hayvanlarına yuva oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den Dorukhan Toköz iddiası: Beşiktaş'ta kalmayı düşünmüyor ABD'deki Kongre işgali sonrası dikkat çeken anket: Yüzde 67 Trump'ı suçlu buldu Süper Lig'de 18 haftada 14 teknik direktörle yollar ayrıldı Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı "Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, ekipleri kadın karşıladı İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı dehşeti kamerada Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor WhatsApp sunduğu gizlilik sözleşmesi sonrası kan kaybediyor! Cumhurbaşkanlığı'ndan sonra kamu da BiP'e geçiyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor         
11:02
Koronavirüse nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Okan Karacan'dan duygusal paylaşım: Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın Koronavirüse nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Okan Karacan'dan duygusal paylaşım: Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın         
10:54
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
Son Dakika: Cari denge kasımda 4 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Cari denge kasımda 4 milyar dolar açık verdi         
10:02
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin oldu Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin oldu         
09:59
WhatsApp sunduğu gizlilik sözleşmesiyle ne yapmak istiyor? İşte arka plandaki 3 hedef WhatsApp sunduğu gizlilik sözleşmesiyle ne yapmak istiyor? İşte arka plandaki 3 hedef         
09:55
Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı         
09:06
Baba kızını fuhşa zorladı! Gerçekleri öğrenen anne, kocasını uykusunda bıçakladı Baba kızını fuhşa zorladı! Gerçekleri öğrenen anne, kocasını uykusunda bıçakladı         
08:42
Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasına yansıdı, İstanbul'da cuma günü kar ve karla karışık yağmur bekleniyor Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasına yansıdı, İstanbul'da cuma günü kar ve karla karışık yağmur bekleniyor         
08:20
Beştepe'de gündem yoğun! Yılın ilk kabine toplantısında korona kısıtlamaları kalkacak mı? Beştepe'de gündem yoğun! Yılın ilk kabine toplantısında korona kısıtlamaları kalkacak mı?         
07:44
Tandır kuyusu açmak isteyen mimar, 100 yıllık patlamamış havan mermisi buldu Tandır kuyusu açmak isteyen mimar, 100 yıllık patlamamış havan mermisi buldu         
00:07
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Telegram, Afrikalı cenaze dansçılarıyla WhatsApp'ı ti'ye aldı Telegram, Afrikalı cenaze dansçılarıyla WhatsApp'ı ti'ye aldı         
21:27
Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı         
18:47
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı         
15:01
Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti         
14:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 11:14:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gönüllü gençlerin kurduğu barınaklar sokak hayvanlarına yuva oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei