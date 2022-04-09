Bingöl'de göreve başlayan "Yunus"lar huzur ve güvene katkı sağlıyor - Son Dakika
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Bingöl'de göreve başlayan "Yunus"lar huzur ve güvene katkı sağlıyor

09.04.2022 13:13
Bingöl'de göreve başlayan "Yunus"lar huzur ve güvene katkı sağlıyor

Bingöl'de görev yapmaya başlayan Motosikletli Polis Timleri Amirliği Yunus ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanmasında gece gündüz görev alıyor.

Bingöl'de görev yapmaya başlayan Motosikletli Polis Timleri Amirliği Yunus ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanmasında gece gündüz görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı onayıyla geçen yıl aralık ayında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yunus timi, kış şartlarının düzelmesinin ardından hizmet vermeye başladı.

Bu birimde tecrübeli personellerden oluşan kentin ilk Yunus polisleri, suçlulara göz açtırmamak için çalışıyor. Motosikletli Polis Timleri, ikişerli ekip halinde, olaylara müdahale ediyor.

Gece gündüz demeden fedakarca görev yapan Yunus polisleri, kentte meydana gelen olaylarda önleyici polislik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve olayların aydınlatılması ile faillerin yakalanmasında etkin rol alacak.

Yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Motosikletli Polis Timleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde sürekli devriye görevinde bulunuyor.

"Dosta güven, düşmana korku salıyoruz"

Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görevli polis memuru Mehmet Vakıf Koyuncu, AA muhabirine, Yunus polislerinin motosikletleriyle trafikteki avantajı kullanarak olaylara zamanında müdahale ettiğini söyledi.

Motosikletli polis timlerinin öncelikle suçun önlenmesi, işlenmiş bir suç varsa faillerinin en kısa sürede yakalanması amacıyla kurulmuş bir birim olduğunu anımsatan Koyuncu, timlerin her türlü olaya seri şekilde hareket ettiğini anlattı.

Okul önlerinde, parklarda, halkın huzuru, can ve mal güvenliğinin sağlanması için 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptıklarını aktaran Koyuncu, şöyle konuştu:

"Bingöl'de daha önce bu birim olmadığı için halkımızda bir şaşkınlık belirtileri görüyoruz. Halkımız bizleri cana yakın hissediyorlar. Yunus polislerinin de özelliği odur. Kıyafetlerimiz kırmızı-siyahtır. Kırmızı sevecenliği, cana yakınlığı, siyah da devletin otoritesini temsil eder. Bu yönüyle dosta güven, düşmana korku salıyoruz."

"Görünür olarak suçun önlenmesinin önüne geçiyoruz"

Polis memuru Tuncay Tekin de amaçlarının önleyici polislik faaliyetlerinin geliştirilmesi olduğunu kaydetti.

Bingöl'ün son yıllarda hızla büyüyen bir kent olduğunu ve buna bağlı olarak insan ve trafik yoğunluğunun arttığını belirten Tekin, "Öncelikle proaktif polislik anlayışı çerçevesinde Bingöl halkının huzur ve güveni için suçları önlemek amacıyla çalışıyoruz. İnsanların yoğun olduğu bölgelerde görünür olarak suçun önlenmesinin önüne geçiyoruz. Halkımızın huzuru ve güveni için görevimizin başındayız." ifadelerini kullandı.

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Motosikletli Polis Timleri, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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