Son Dakika Haberleri: Bingöl'de gözetleme kulesinden düşen astsubay şehit oldu
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Bingöl'de gözetleme kulesinden düşen astsubay şehit oldu

6 saat önce

Bingöl'ün Genç ilçesinde gözetleme kulesinden düşen astsubay şehit oldu.

Bingöl'de gözetleme kulesinden düşen astsubay şehit oldu, System.String[]

Bingöl'ün Genç ilçesinde gözetleme kulesinden düşen astsubay şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Güzeldere Köyü Jandarma Karakolunda görevli astsubay Halil Ulaş Yıldırım (29), çıktığı 10 metre yüksekliğindeki gözetleme kulesinden dengesini kaybederek zemine düştü.

Ağır yaralanan Yıldırım, kaldırıldığı Genç Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yıldırım, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güzeldere, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:06 Kaynak: AA
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