Bingöl'de güldüren görüntü...Başıboş inek 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi
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Bingöl'de güldüren görüntü.
Bingöl
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:44 Kaynak: İHA
'de güldüren görüntü...Başıboş inek 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi
BİNGÖL - Bingöl'de başıboş inek, 112 Acil Komuta Merkezine bağlı istasyona girdi. Genç
ilçesinde sahibi belli olmayan bir inek, öğlen molasında çalışanların yemek yediği sırada 112 Acil Yardım İstasyonu'na geldi. Çalışanlar, yemek yedikten sonra geldikleri istasyonun dinlenme odasında, ineği halıda oturur durumda görünce şaşkınlık yaşadı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, inek çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldı.
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