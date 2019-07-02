Son Dakika Haberleri: Bingöl'de güldüren görüntü...Başıboş inek 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi
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Bingöl'de güldüren görüntü...Başıboş inek 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi

44 dakika önce

Bingöl'de güldüren görüntü.

Bingöl'de güldüren görüntü...Başıboş inek 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi
BİNGÖL - Bingöl'de başıboş inek, 112 Acil Komuta Merkezine bağlı istasyona girdi.
Genç ilçesinde sahibi belli olmayan bir inek, öğlen molasında çalışanların yemek yediği sırada 112 Acil Yardım İstasyonu'na geldi. Çalışanlar, yemek yedikten sonra geldikleri istasyonun dinlenme odasında, ineği halıda oturur durumda görünce şaşkınlık yaşadı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, inek çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldı.
Bingöl'de güldüren görüntü...Başıboş inek 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:44 Kaynak: İHA
Bingöl, Genel
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