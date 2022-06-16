Güvenlik güçlerine TASER-7 adlı enerji silahı tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Güvenlik güçlerine TASER-7 adlı enerji silahı tanıtıldı

16.06.2022 14:22

Bingöl'de güvenlik güçlerine TASER-7 adlı enerji silahının tanıtımı yapıldı.

Bingöl'de güvenlik güçlerine TASER-7 adlı enerji silahının tanıtımı yapıldı.

Silahı üreten firma, pilot kent seçtiği Bingöl'de bir konferans salonunda düzenlediği seminerde güvenlik güçlerine TASER-7 enerji silahının tanıtımını yaptı, örnek olaylarda kullanımına ilişkin saha denemesi gerçekleştirdi.

Seminerde ayrıca güvenlik güçlerinin görevli oldukları bölgeden operasyon ve harekat merkezlerine canlı yayın yapabilmesini sağlayan yaka kamerasının da tanıtımı yapıldı. Kameranın, kayıt yapmaya başladıktan sonra 2 dakika geriye dönük görüntüyü de hafızasına kaydetme özelliğinin bulunduğu belirtildi.

Amerikan firması Axon'un Türkiye ve Orta Doğu Direktörü Anas Hamouri, basın mensuplarına İngilizce yaptığı açıklamada, firma olarak 136'dan fazla ülkeye satış yaptıklarını, kolluk kuvvetlerinin evlerine güvenli dönmesini hedefleyen cihazlar ve sistemler ürettiklerini söyledi.

Dünyada birçok ülkede yaptıkları iş birliğini Türkiye'de kolluk kuvvetleriyle yapmak için burada olduklarını ifade eden Hamouri, şunları kaydetti:

"78 yerden sağlık raporu alınmış dünya üzerindeki tek cihaz. Burada TASER'i piyasaya sürmemizdeki amaçlarımızdan biri kolluk kuvvetlerinin gerektiği zaman dengeli güç kullanmasını ön plana çıkarmak ve kolluk kuvvetlerinin mümkün mertebe ateşli silah kullanma oranını aza indirmeye çalışmak. Dünya üzerindeki en büyük amacımız ileriki yıllarda ateşli silahın kullanımını azaltmak, bunun için de en büyük alternatif olarak TASER-7 isimli cihazı piyasaya sürdük. Diğerlerinden farklı olarak TASER'in en büyük özelliklerinden biri de bağımsız üniversiteler, hükümetler ve ülkelerden alınmış 187'nin üzerinde güvenlik açısından kullanılabilirlik raporunun olması."

Hamouri, firmanın TASER-7 enerji silahının yanında yaka kamerası sistemleri, iç güvenlik sistemleri, araç içi kamerası sistemleri ve dronlarda canlı yayın yapılması sistemlerini de bir entegre sistem olarak sunduğunu belirtti.

TASER cihazları Türkiye Distribütörü ve Türkiye Temsilcisi Ethan Hunter de silahın özellikleriyle ilgili bilgi verdi.

Hunter, "Şüpheli, vücuduna elektrik geldiği zaman beyinden kaslara giden sistem bloke olduğu için 5 saniye boyunca etkisizleşme yaşıyor. Polis memuru şüpheliyi kontrol altına almak için o 5 saniyeyi kullanabiliyor. Eğer 5 saniye yetmez ise bir kez daha tetiği çekip o akımı 5 saniye daha verebiliyor, böylece süre kazanmış oluyor. Ama 5 saniye etkisizleştirme için yeterli bir süre." diye konuştu.

Güvenlik güçlerine TASER-7 adlı enerji silahı tanıtıldı
Güvenlik güçlerine TASER-7 adlı enerji silahı tanıtıldı
Güvenlik güçlerine TASER-7 adlı enerji silahı tanıtıldı
Güvenlik güçlerine TASER-7 adlı enerji silahı tanıtıldı

YORUMLAR
500
Öldürmeden etkisiz hale getiren enerji silahı 'TASER-7' Türkiye'de Öldürmeden etkisiz hale getiren enerji silahı 'TASER-7' Türkiye'de
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güvenlik güçlerine TASER-7 adlı enerji silahı tanıtıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:27 Baba dizisinin başrol oyuncusu Hakan Kurtaş aşka geldi! Sevgilisiyle öpüştüğü fotoğrafını paylaştı
15:16 Mezuniyet kutlaması yapılan yat karaya vurdu! Gençlerin o anı kamerada
15:14 Ünlü futbolcu Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay paylaşım! Eşine "Koçumla antrenman yapmak ister misin?" diye sordu
15:06 Kızıl Gezegen'de yaşam belirtisi arıyorlardı, tek bulabildikleri çöp oldu!
14:59 Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla dağıldıklarını duyurdu!
14:44 Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte hakkındaki tüm bilgiler
14:42 Terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi Meclis'e gidiyor
14:40 Putin şimdi de gözünü kutup bölgesine dikti! Arktik bölgesinde askeri üslerin inşası başladı
14:25 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı toplantıda Bülent Arınç'ın elini sıkmadı!
14:22 Son dönemde aldığı eleştiriler hakkında konuşan Hakan Ural: Ölümü göze aldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 15:48:40. #1.12#
SON DAKİKA: Güvenlik güçlerine TASER-7 adlı enerji silahı tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement