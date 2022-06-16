Güvenlik güçlerine TASER-7 adlı enerji silahı tanıtıldı

Bingöl'de güvenlik güçlerine TASER-7 adlı enerji silahının tanıtımı yapıldı.

Silahı üreten firma, pilot kent seçtiği Bingöl'de bir konferans salonunda düzenlediği seminerde güvenlik güçlerine TASER-7 enerji silahının tanıtımını yaptı, örnek olaylarda kullanımına ilişkin saha denemesi gerçekleştirdi.

Seminerde ayrıca güvenlik güçlerinin görevli oldukları bölgeden operasyon ve harekat merkezlerine canlı yayın yapabilmesini sağlayan yaka kamerasının da tanıtımı yapıldı. Kameranın, kayıt yapmaya başladıktan sonra 2 dakika geriye dönük görüntüyü de hafızasına kaydetme özelliğinin bulunduğu belirtildi.

Amerikan firması Axon'un Türkiye ve Orta Doğu Direktörü Anas Hamouri, basın mensuplarına İngilizce yaptığı açıklamada, firma olarak 136'dan fazla ülkeye satış yaptıklarını, kolluk kuvvetlerinin evlerine güvenli dönmesini hedefleyen cihazlar ve sistemler ürettiklerini söyledi.

Dünyada birçok ülkede yaptıkları iş birliğini Türkiye'de kolluk kuvvetleriyle yapmak için burada olduklarını ifade eden Hamouri, şunları kaydetti:

"78 yerden sağlık raporu alınmış dünya üzerindeki tek cihaz. Burada TASER'i piyasaya sürmemizdeki amaçlarımızdan biri kolluk kuvvetlerinin gerektiği zaman dengeli güç kullanmasını ön plana çıkarmak ve kolluk kuvvetlerinin mümkün mertebe ateşli silah kullanma oranını aza indirmeye çalışmak. Dünya üzerindeki en büyük amacımız ileriki yıllarda ateşli silahın kullanımını azaltmak, bunun için de en büyük alternatif olarak TASER-7 isimli cihazı piyasaya sürdük. Diğerlerinden farklı olarak TASER'in en büyük özelliklerinden biri de bağımsız üniversiteler, hükümetler ve ülkelerden alınmış 187'nin üzerinde güvenlik açısından kullanılabilirlik raporunun olması."

Hamouri, firmanın TASER-7 enerji silahının yanında yaka kamerası sistemleri, iç güvenlik sistemleri, araç içi kamerası sistemleri ve dronlarda canlı yayın yapılması sistemlerini de bir entegre sistem olarak sunduğunu belirtti.

TASER cihazları Türkiye Distribütörü ve Türkiye Temsilcisi Ethan Hunter de silahın özellikleriyle ilgili bilgi verdi.

Hunter, "Şüpheli, vücuduna elektrik geldiği zaman beyinden kaslara giden sistem bloke olduğu için 5 saniye boyunca etkisizleşme yaşıyor. Polis memuru şüpheliyi kontrol altına almak için o 5 saniyeyi kullanabiliyor. Eğer 5 saniye yetmez ise bir kez daha tetiği çekip o akımı 5 saniye daha verebiliyor, böylece süre kazanmış oluyor. Ama 5 saniye etkisizleştirme için yeterli bir süre." diye konuştu.